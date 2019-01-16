Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.