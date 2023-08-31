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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Şartlarımız karşılandığı zaman tahıl anlaşmasına döneceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Batılı ülkelerin, Rus tarafına verdiği sözlerde durmadığını belirterek, "BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Şartlarımız karşılandığı zaman tahıl anlaşmasına döneceğiz

Moskova

Bakan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 milyon ton tahılın Türkiye'ye sevk edilmesi konusundaki teklifini ele aldıklarını anlatan Lavrov, söz konusu tahılın, Türkiye'de işlendikten sonra Katar'ın da desteğiyle en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesinin gündemde olduğunu anlattı.

18 Temmuz'da durdurulan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın canlandırılması için Batılı ülkelerin adımlar atması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını takdirle karşılasak da Batı tarafından yerine getirilmeyen sözler var. BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz." dedi.

Lavrov, Türkiye'nin dış politika yaklaşımını takdir ettiklerinin altını çizerek "Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Bu kapsamda bizler yapıcı olarak, eşit haklı ortaklar olarak, karşılıklı fayda sağlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başta enerji, turizm ve tarım alanlarında olmak üzere iki ülke arasındaki ticareti artıracak adımlar atmak istediklerini anlatan Lavrov, Batılı ülkelerin engellemelerine rağmen bu istikamette ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz tedarikini artırmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Geleneksel olarak ilişkilerimizin lokomotifi olan enerji sektörü başta olmak üzere stratejik projelerimiz geliştirilmektedir." dedi.

Lavrov, Bakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna konusunun da istişare edildiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin sunduğu barış formülünün Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımları da bugün ele aldıklarını kaydeden Lavrov, Kafkasya'da başta ulaşım yollarının açılması olmak üzere daha istikrarlı bir süreç için yapılması gerekenleri görüştüklerini söyledi.

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