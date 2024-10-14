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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile Ukrayna'yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile Ukrayna'yı görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı ve Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalar bağlamında insani alanda etkileşim ayrıntılı şekilde istişare edildi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ile Vatikan arasındaki diyaloğun yapıcı olduğu vurgulandı.

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