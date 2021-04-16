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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya’daki durumu konuştu.

Dmitri Chirciu   | 16.04.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Moskova'da temaslarda bulunan Dibeybe ile dün bir araya geldi.

UBH’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Libya'daki durum ele alındı.

Libya meselesinin çözümünde son birkaç ayda ilerleme kaydedildiği vurgulanan görüşmede, bu bağlamda Libya'da geçiş döneminde hükümetin oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Libya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için ülkedeki tüm siyasi güç ve sosyal grupların çıkarlarının dikkate alınmasıyla uzlaşının sağlanmasının önemine işaret edildiği görüşmede, uluslararası toplumun, Libya yönetimine siyasi sürecin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2510 kararı ve Berlin Konferansı'nın kararları doğrultusunda ilerletilmesi için destek vermesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Lavrov, Rusya'nın Libya'daki krizin atlatılması yönünde farklı yönlerde destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

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