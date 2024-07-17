Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze'de yaptığının toplu cezalandırma, bunun da uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.
New York
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son 10 ayda bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini, 4 BMGK kararının kabul edildiğini hatırlatarak, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
BMGK'da, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un başkanlığında Filistin'deki durum hakkında oturum düzenlendi.
Lavrov, konuşmasına başlamadan önce, BMGK'ye giren ve kimliği bilinmeyen iki kadın ellerinde resimlerle "Esirleri serbest bırakın." diye bağırdı. Lavrov, gösteri düzenleyenlere "Derdiniz ne? Biriniz gelin, açık bir şekilde anlatın." dedi. Söz konusu kişilerden cevap gelmeyince göstericiler güvenlik tarafından dışarıya çıkarıldı.
Bunun ardından Lavrov, konuşmasına geçti.
"Orta Doğu daha önce benzeri görülmemiş güvenlik riskleriyle karşı karşıya." uyarısında bulunan Lavrov, akan kanı durdurmak ve sivillerin acısını dindirmek için dürüst diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.
Lavrov, Rusya'nın tarihsel olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüğünü belirterek, ülkesinin Filistin'in BM üyeliğini de desteklediğini, halihazırda BM üyesi 150 ülkenin Filistin'i tanıdığını kaydetti.
BMGK'nin son 10 ayda bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini, 4 BMGK kararının kabul edildiğini ifade eden Lavrov, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov, "Dostu ABD'nin desteğiyle İsrail'in kapsamlı askeri operasyonu son 10 ayda çok korkunç bir yıkıma yol açtı." dedi.
Gazze'de 10 ayda 40 bine yakın sivilin öldürüldüğünü ifade eden Lavrov, bunun Ukrayna'nın güneydoğusunda "10 yıldır süren ihtilafta" ölenlerin iki katı olduğunu söyledi.
Lavrov, (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in 2009'da söylediği gibi "Gazze'deki ihtilaf, dünyada insanların kaçmasına bile izin vermeyen tek ihtilaf" olduğunu belirterek, durumun daha da kötüleştiğine işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ABD politikalarını sorumlu tuttu.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.
İsrail'in aylardır kıtlık, susuzluk ve hastalığı silah olarak kullanarak bir insani facia yarattığını aktaran Mansur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkı ve esirleri umursamadığını dile getirdi.
Mansur, Netanyahu'nun uluslararası hukuk ve insan onurunu da umursamadığını, sadece siyasi yaşamını düşündüğünü belirtti.
"Size soruyorum BM Güvenlik Konseyi, bu akıl hastasının Filistin halkına yönelik soykırımını kim durduracak? Kim onun karar vermesini engelleyecek?" sorularını yönelten Mansur, artık değişim zamanı olduğunu vurguladı.
İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır"
"Uluslararası toplumun Gazze'deki duruma tepki vermekte başarısız" olduğuna işaret eden Lavrov, konuya ilişkin alınan hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığının altını çizdi.
7 Ekim saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, "İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır." ifadesini kullandı.
Toplu cezalandırmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu dile getiren Lavrov, "Bir ihlalle başka ihlaller yaparak savaşamazsınız." dedi.
BM Genel Sekreteri'nin ofisini de "çifte standart" uygulamakla suçlayan Lavrov, Gazze'ye yönelik saldırılardan bahsederken saldırının kim tarafından yapıldığını açık şekilde söylemediklerini ancak söz konusu Ukrayna olunca hemen Rusya'yı suçladıklarını kaydetti.
Lavrov, BM çalışanlarının tüm üyelere karşı tarafsız olması zorunluluğunun altını çizdi.
"İsrail, gerginliği artırmak istiyor"
Orta Doğu'da gerginlik ve İran'ın dahil olma ihtimaline ilişkin soruya Lavrov, "İran gerginliği artırmak istemiyor. İsrail istiyor." dedi.
Lavrov, Hizbullah'ın da itidalli davrandığını ancak ABD ve İsrail'in çatışmayı körüklemeye, "kapsamlı savaş" başlatmaya çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın gerginliği azaltmak için ihtiyaç olan tüm çabayı sarf etmesi gerektiğini ifade etti.
"İstanbul'da barış sağlanmak üzereydi"
Ukrayna'daki durum hakkında da konuşan Lavrov, "Minsk Anlaşması uygulansaydı Ukrayna, Kırım hariç 1991 sınırlarını muhafaza ederdi." diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "barış önerisinin" tek taraflı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, İstanbul'da 2022'de yürütülen müzakerelerde barışın sağlanmak üzere olduğunu anımsatarak, "Dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya imzalamayın talimatını verdi ve masadan kalktılar." ifadesini kullandı.
Lavrov, "Ukrayna'ya silah pompalamayı bırakırsanız savaş sona erer." dedi.
"Avrasya güvenlik modelini savunuyoruz"
NATO'nun adil olmayan ve agresif bir politikası bulunduğunu kaydeden Lavrov, kendilerinin Avrasya güvenlik modelini savunduklarını söyledi.
Lavrov, bu modelin eşitlik temelli olacağını ve herkesin çıkarlarını gözeteceğini belirtti.
"ABD halkının seçeceği her liderle çalışmaya hazırız"
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna'ya desteğin kesilmesini savunan yeni başkan yardımcısı adayı J.D Vance'in seçilmesi durumunda ilişkilerin nasıl olacağının sorulması üzerine Lavrov, "ABD halkının seçeceği her liderle çalışmaya hazırız." dedi.
Lavrov, Trump'ın başkan olduğu dönemde Rusya'ya yoğun ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulandığını ancak buna rağmen "diyalog kanallarının en üst seviyede açık" olduğunu bildirdi.
Mevcut ABD yönetimiyle diyaloğun bulunmadığını ifade eden Lavrov, ilişkilerin saygılı ve eşit zeminde yürümek zorunda olduğunun altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.