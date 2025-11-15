Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşının teslim alındığını açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının daha teslim alındığını bildirdi.

Gülşen Topçu, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Gülşen Topçu, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in bugüne kadar 330 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 97 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

