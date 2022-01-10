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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı ile Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Kazakistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Emre Gürkan Abay   | 10.01.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı ile Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi

Moskova


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Vang, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kazakistan yönetiminin ülkede anayasal düzeni tekrar sağlamasına yönelik çabalarına güçlü destek verdi.

Görüşmede, Kazakistan’da yaşanan olaylarda dış güçlerin etkisine yönelik endişe dile getirilirken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yaşanan tehditlere yönelik zamanında ve orantılı adımlar attığı kaydedildi.

Vang’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün Kazakistan’da aldığı tedbirleri olumlu yönde değerlendirdiği görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Avrasya ve Orta Asya’da güvenliği sağlama noktasında önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, Lavrov, Rusya’nın ABD ile Cenevre’de başlayan ve NATO ile de gerçekleşecek güvenlik görüşmeleri konusunda Vang’ı bilgilendirdi.

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