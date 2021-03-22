Euro
9.37
Dolar
7.87
BIST 100
1,392.48
Altın
1,731.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından doğan yaptırım risklerinin, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirterek, "Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 22.03.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti öncesi ülkedeki basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in, bağımsızlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'in teknolojik gelişme olanaklarını sınırlandırmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "Diğer ülkelerin kalkınmasını engelleyerek egemenliklerini sürdürmeyi amaçlayan ideolojik gündemlerini ön plana çıkartıyorlar. Hayat; Rusya ve Çin'i Batılı ülkelerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmada bir çizgi inşa etmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in dolar kullanımını da azaltması gerektiğini savunan Lavrov, "ABD tarafından doğan yaptırım riskleri, ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabilir. Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı. Avro, yüzde 29,5 ile Rusya'nın rezervlerinde en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorların Kovid-19'la mücadeleye katılması için "seferberlik" ilanı
Acil tıp teknisyeni ve teknikerleri Kovid-19 salgınında yoğun mesaide
Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara 'maske' uyarısı: Lütfen sorumlu davranın, maskenizi çıkarmayın
AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız

Nükleer silahsızlanma silahların kontrolü ve yayılmanın önlenmesinde belirsizlikler

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını 'hayal kırıklığı' olarak yorumladı

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını 'hayal kırıklığı' olarak yorumladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı
Uzmanlara göre, Blinken ve Austin'in Tokyo çıkarmasında ABD, Çin'e karşı güvenceleri vurguladı

Uzmanlara göre, Blinken ve Austin'in Tokyo çıkarmasında ABD, Çin'e karşı güvenceleri vurguladı