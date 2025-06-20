ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırımlar
ABD yönetimi, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişiyi ve 8 şirketi yaptırım listesine aldı.
Washington
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişinin ve 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
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Ayrıca Hong Kong merkezli Unico Shipping'e ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini geliştirmesinin engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kesilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD, rejimin balistik füze, insansız hava aracı ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makinelerin tedarik edilmesi yönündeki İran'ın her türlü çabasını engellemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.
Bu planlara destek olanların sorumlu tutulacağını vurgulayan Bessent, İran'ın bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden bu ölümcül silahları üretmeye ve yayma kabiliyetini azaltmaya devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.