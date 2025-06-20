Dolar
39.68
Euro
45.80
Altın
3,372.25
ETH/USDT
2,489.00
BTC/USDT
103,900.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. -VTR- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de Türk vatandaşlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 80 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile spor oldu.

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalede bulunup bulunmayacağına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek
Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

ASELSAN'dan 70,6 milyon avroluk sözleşme

Borsa güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları Fed ve BoE'nin faiz kararları sonrası düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Fed ve BoE'nin faiz kararları sonrası düşüşle kapandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet