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Rusya Devlet Başkanı Putin: İlişkilerin zedelenmemesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’de son dönemde durumun kötüleştiğini belirterek, “Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor” dedi.

Emre Gürkan Abay,Ali Cura,Dmitri Chirciu   | 05.03.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin: İlişkilerin zedelenmemesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor

Moskova

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi başladı.

Putin, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Putin, “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. İnsanların hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir. Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu.” diye konuştu. 

Aynı gün içerisinde Suriye ordusunda da kayıplar yaşandığını anlatan Putin, “Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var.” ifadelerini kullandı.

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