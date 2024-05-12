Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,929.70
BTC/USDT
61,399.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Mondihome Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu. - VTR -
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Ali Cura  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı

Moskova

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit
MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
E-5 yan yolda patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığına Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi

Rusya: Belgorod kentine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucu 5 kişi öldü

Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı

Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı
G7, Ukrayna'daki savaş suçlarına yönelik soruşturmaları destekleyeceğini yineledi

G7, Ukrayna'daki savaş suçlarına yönelik soruşturmaları destekleyeceğini yineledi
Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet