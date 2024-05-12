Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Moskova
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