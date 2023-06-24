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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı." dedi.

Ali Cura  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin: Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.

Putin, Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

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