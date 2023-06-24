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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır

Rusya Savunma Bakanlığı, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor." dedi.

Aliia Raimbekova, Dmitri Chirciu  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner savaşçılarına çağrı yapıldı.

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen açıklamada, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.

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