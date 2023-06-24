Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü.
Moskova
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkenin Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.
Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.
Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.
Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:
"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
FSB devreye girdi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.
Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.
"Sonuna kadar gideceğiz"Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.
Wagner’in kurucusu Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.
Rus Güvenlik Servisi, Wagner üyelerine "Prigojin'i yakalayın" çağrısı yaptı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.
FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.
Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.
Rus komutanlar, Wagner'e "durma çağrısı" yaptı
Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.
Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.
"Kiev yönetimi, Prigojin'in kışkırtıcı eylemlerini kullanıyor"
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.