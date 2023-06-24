Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,890.20
BTC/USDT
30,612.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü.

Dmitri Chirciu, Ruslan Rehimov  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Moskova

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkenin Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

FSB devreye girdi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

"Sonuna kadar gideceğiz"

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

Wagner’in kurucusu Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Rus Güvenlik Servisi, Wagner üyelerine "Prigojin'i yakalayın" çağrısı yaptı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

Rus komutanlar, Wagner'e "durma çağrısı" yaptı

Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.

Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kiev yönetimi, Prigojin'in kışkırtıcı eylemlerini kullanıyor"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollere devam edecek
Bakan Koca, sağlık ekiplerinin bayramda da görev başında olduğunu bildirdi
Kurbağa adamlar, Van Gölü'nün derinliklerinde eski dönemlere ait boru sistemi buldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Benzer haberler

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Rusya'dan 48 Avustralyalıya daha "Rus karşıtlığı" gerekçesiyle yaptırım

Rusya, AB'nin 11'inci yaptırım paketine yaptırımla yanıt verdi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 741 yolcusuyla Sinop'a geldi

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 741 yolcusuyla Sinop'a geldi
BRICS çok kutuplu düzende çekim merkezine dönüşüyor

BRICS çok kutuplu düzende çekim merkezine dönüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet