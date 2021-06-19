Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya’da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da bir uçağın sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 19.06.2021
Rusya’da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü Fotoğraf: Alexander Patrin / AA

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde (Kuzbass) paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın "Tanay" havaalanına döndürdüğü uçak, sert iniş yapması sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

Kemerovo Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçağın Rusya'daki Ordu ile Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Topluluğu'na (DOSAAF) ait olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DOSAAF daha önce, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı: 5 milyon doz Sinovac aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı
DSÖ: Kovid-19’un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor

Benzer haberler

Rusya’da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü

Rusya’da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü

Rusya uçuşları açtı, ilk durak Antalya’daki deri fuarı

Rusya'nın tüm uçuşları yeniden başlatma kararı turizm sektörünü sevindirdi

A Milli Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'yı yendi

A Milli Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'yı yendi
Merkel: (Türkiye ile) Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız

Merkel: (Türkiye ile) Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir