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Dünya

Rusya, bir İtalyan diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İtalya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Ali Cura   | 26.04.2021
Rusya, bir İtalyan diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya’nın Moskova Büyükelçisi Pasquale Terracciano’nun Bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

İtalya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir askeri ataşenin "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, kararın İtalyan yetkililerin Rusya’nın Roma Büyükelçiliğindeki askeri ataşeye yönelik temelsiz ve dostça olmayan eylemler sebebiyle alındığı vurgulandı.

İtalyan diplomatın 24 saat içinde Rusya’yı terk etmesi istendi.

2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan polis operasyonunda, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı belirtilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 31 Mart’ta konuyla ilgili olarak 2 Rus diplomatın derhal sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

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