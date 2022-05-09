Dolar
15.09
Euro
15.88
Altın
1,862.06
ETH/USDT
2,400.50
BTC/USDT
32,777.00
BIST 100
2,466.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretimini mayısta artıracağını belirterek petrol ihracatında Asya-Pasifik bölgesi dahil yeni müşteriler bulduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 09.05.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu ayın başındaki petrol üretiminin nisana kıyasla daha iyi olduğunu ifade etti.

Ülkenin petrol üretiminin bu ay iyileşmesini beklediklerine işaret eden Novak, "Rusya'nın petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla artıracak." dedi.

Novak, Rus petrol şirketlerinin ise ihracat yollarında çeşitlendirmeye gittiğine dikkati çekerek "Yeni koşullarda yeni istikametler arıyorlar ve yeni sevkiyat zincirleri oluşturuyorlar. Yeni alıcılar olduğunu ve Asya-Pasifik dahil yeni rotalara daha yüksek hacimlerde sevkiyat olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yatırımlar yapacaklarını anlatan Novak, Çin'e uzanan Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu hattının genişletilmesinin de bu yatırımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Novak, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya Maliye Bakanlığı da 6 Mayıs'ta, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir sağladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte Harkiv ve Donetsk bölgelerine 48 saldırı düzenledi

AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor

İngiliz Savunma Bakanı, Putin'i '70 yıl önceki faşizmi ve zorbalığı yansıtmakla' suçladı

İngiliz Savunma Bakanı, Putin'i '70 yıl önceki faşizmi ve zorbalığı yansıtmakla' suçladı
Ukrayna savaşına dair beş senaryo

Ukrayna savaşına dair beş senaryo
Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti