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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Çin'e doğal gaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Moğolistan'dan geçecek Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Çin'e doğal gaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak

Moskova

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rus enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus akaryakıt ve enerji sektöründe teknik ekipman ithalatında dışa bağımlılığı azalttıklarına işaret eden Novak, "Teknolojik egemenlik konusundan bahsetmek istiyorum. Bunu akaryakıt ve enerji sektöründe etkin bir şekilde başarıyoruz. Son 10 yılda sanayinin ithalat bağımlılığını yüzde 67'den yüzde 38'e düşürmeyi başardık." şeklinde konuştu.

Rusya'nın benzin ihracat yasağını geçen hafta kaldırdığını anımsatan Novak, motorin ihracatına yönelik yasağı da yakın zamanda kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Novak, Çin'e yönelik Rus gazı sevkiyatına ilişkin de "Bu yıl itibarıyla 22 milyar metreküp hacmine ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Söz konusu güzergahta Sibirya'nın Gücü boru hattının 38 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Novak, "Bu kapasiteye 2025 yılında ulaşacağız. Moğolistan'dan geçecek Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak." diye konuştu.

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