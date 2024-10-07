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Dünya

Rusya: Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezinin oluştuğunu belirterek, "İlişkilerimizi tehdit eden unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Rusya: Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da BDT Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Bakan Lavrov da toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, BDT üye ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "BDT bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor. İlişkilerimizi tehdit eden unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, BDT ülkelerinin, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığına işaret ederek "Elbette, bu yaptırımların uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yok. Stratejik ortaklar ve müttefikler ile ticaret ve ekonomi alanındaki bağların güçlendirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu adımlar uluslararası hukuk normlarına uygun." ifadelerini kullandı.

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