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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, askeri yetkililer dahil 23 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililer dahil 23 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Rusya, askeri yetkililer dahil 23 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin bazı Rus vatandaşları ile işletmelerine yönelik tek taraflı yaptırımlar uyguladığı ve Ukrayna'ya askeri teknik destek sağladığı belirtildi. Bu nedenle 23 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, bunların arasında Ukrayna askerlerine eğitim veren askeri uzmanlar, bazı medya kuruluşları ile yargı ve cezaevi temsilcilerinin yer aldığı kaydedildi.

Rusya, geçen yıl ilk önce İngiliz gazeteciler, savunma sanayisi yöneticileri ve ordu mensuplarından oluşan 49 kişinin; sonra da eski İngiltere Başbakanı David Cameron dahil 39 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirmişti.

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