Dolar
32.35
Euro
34.83
Altın
2,298.81
ETH/USDT
3,064.60
BTC/USDT
61,651.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

İngiltere, Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle aşırılık yanlısı Yahudi grup ve bireylere yaptırım kararı aldı.

Zuhal Demirci  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tedbirlerin, geçen yıl yasa dışı yerleşimci şiddetinde yaşanan görülmemiş artışın ve geçen şubattaki son yaptırım paketinin ardından alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugünkü yaptırım paketi, Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara karşı şiddeti desteklediği, kışkırttığı ve teşvik ettiği bilinen iki grubun yanı sıra bu topluluklara karşı insan hakları ihlalleri işlemekten sorumlu dört kişiyi de içeriyor." bilgisi paylaşıldı.

"İngiltere daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Aşırılık yanlısı yerleşimciler, güvenlik ve istikrarı baltalamakta ve barış umutlarını tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımların, bu saldırılara öncülük eden iki grubu ve Filistinli sivillere yönelik korkunç şiddetten doğrudan sorumlu dört kişiyi hedef aldığını aktaran Cameron, İsrailli yetkililerin sorumluların üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Cameron, "İngiltere, daha fazla yaptırım dahil gerektiğinde daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyecek." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Fidan, Gambiya'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi"ne katılacak

Benzer haberler

İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurdu

AB Temsilcisi Borrell, Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırısını kınadı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Kudüs'teki Hıristiyanların "Kutsal Cuma" kutlamalarına gölge düşürdü

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Kudüs'teki Hıristiyanların "Kutsal Cuma" kutlamalarına gölge düşürdü
İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi

İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet