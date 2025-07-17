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Dünya

İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek

İngiltere'de hükümet, bir sonraki genel seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürüleceğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek

İngiltere

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, demokrasiyi modernleştirmeye yönelik değişikliklerin parçası olarak, 16 yaşındakilere ülkedeki tüm seçimlerde oy kullanma hakkı verileceği belirtildi.

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Açıklamada, böylelikle, halihazırda çalışarak, vergi ödeyerek ve orduda görev yaparak topluma katkıda bulunan gençlere, kendilerini etkileyen konularda oy kullanma hakkı tanınacağı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, bu planın, değişen dünyada demokratik katılımı artıracağı ve İngiltere demokrasisine olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

"16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimize olan kamu güveni çok uzun bir süredir zedelendi ve kurumlarımıza olan inancın azalmasına izin verildi. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçerek daha fazla insanın İngiltere demokrasisine dahil olma fırsatına sahip olmasını sağlayacak, değişim planımızı destekleyecek ve manifestomuzda yer alan 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz."

İngiliz hükümetinin oy verme yaşını düşürme planları kapsamında, yaklaşık 1,5 milyon 16 ve 17 yaşındaki genç bir sonraki genel seçimlerde oy kullanabilecek.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Galler'de halihazırda 16 ve 17 yaşındakiler oy kullanabiliyor. Buna karşın, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise oy kullanma yaşı 18 olarak kabul ediliyor.

Ülkede oy verme yaşı en son 1969'da 21'den 18'e düşürülmüştü.

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