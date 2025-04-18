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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzeleri verirse doğrudan savaşa dahil olur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Almanya'nın, Ukrayna'ya Taurus füzeleri vermesi durumunda doğrudan savaşa dahil olup olmayacağına ilişkin, "Evet, olur." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Rusya: Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzeleri verirse doğrudan savaşa dahil olur

New York

Nebenzia, AA muhabirinin, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri verme ihtimali ile ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanma tehdidine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzeleri verirse savaşa doğrudan dahil olmuş sayılır mı?" sorusuna Nebenzia, "Evet, olur." cevabını verdi.

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Nebenzia, Almanya ile diğer birçok ülkenin bir şekilde Ukrayna ihtilafına dahil olduğunu belirterek, "Bu ülkeler, vekil güçlerinin yardımıyla Rusya'ya karşı bir savaş yürütüyorlar. Eğer (Almanya) Taurus füzeleri de sağlarlarsa, bu gerginliği artırtma yönünde bir adım daha olacaktır." diye konuştu.

ABD'nin anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı güç kullanmaya ilişkin tehditlerine dair ise Nebenzia, ABD'nin açıklamalarında siyasi çözümü tercih ettiğini söylediğine işaret etti.

Nebenzia, kendilerinin de bu seçeneği tercih ettiğini dile getirdi.

"Bu noktada ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, 18 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından enerji tesislerine yönelik kısmi ateşkes önerisinin gündeme geldiğini anımsatan Nebenzia, Rusya'nın bu öneriyi desteklediğini ve orduya buna uyma talimatı verdiğini kaydetti.

Nebenzia, Rusya'nın ilk günden itibaren de söz konusu öneriye uyduğunu belirterek, Ukrayna'nın ise kamuya açık bir şekilde öneriye destek vermesine rağmen saldırılarını günlük olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'nın Rus enerji tesisleri de dahil olmak üzere 120'den fazla saldırı düzenlediğini söyleyen Nebenzia, "Ukrayna enerji altyapısına yönelik kısmi ateşkesi uygulamadı. O yüzden bu noktada ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupalı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırmaya son vermelerini istiyoruz"

Ukrayna'nın ihlallerinin Kiev'in barış istemediğini gösterdiğini savunan Nebenzia, "Batılı destekçiler" ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna üzerinde baskı kurması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları sonlandırmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Nebenzia, Avrupa ülkelerinin aynı zamanda Ukrayna'yı silahlandırmaya son vermeleri gerektiğinin altını çizerek, halihazırda bu yönde bir adım görmediklerine işaret etti.

Birçok Avrupa ülkesinin savaşa dahil olduğunu aktaran Nebenzia, "Avrupalı ülkeler barıştan bahsetmiyor. Umurlarında değil, Ukrayna'yı uçuruma itmeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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