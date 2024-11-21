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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD'nin Polonya'daki üssü, nükleer tehlike seviyesini artırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Polonya'daki üssünün, nükleer tehlike seviyesini artırdığını belirterek "Bu, stratejik istikrarın baltalanmasına yol açıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Rusya: ABD'nin Polonya'daki üssü, nükleer tehlike seviyesini artırıyor

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "G20'nin Ukrayna'da savaşı sonlandırma çağrısını ne şekilde değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bildirinin, Rus uzmanlarının katkılarıyla hazırlandığına dikkati çekti.

Zaharova, "Bu konuda halklar arasında barışçıl, dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm amaç ve ilkelerini karşılayan kapsamlı, adil ve kalıcı barışın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacak tüm yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"NATO birlikleri, Ukrayna'ya gönderilirse bunun tüm dünya için feci sonuçları olacak"

NATO birliklerinin, Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, "NATO birlikleri, Ukrayna topraklarında olursa bu, İttifakın ülkemize karşı savaşa girmesi anlamına gelecek. Bunu anlayan yok mu? Bunu defalarca söyledik. Bu, sadece Avrupa için değil tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak." diye konuştu.

Polonya'da Amerikan üssünün faaliyete geçtiğine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin bu üssü yıllarca inşa ederek Rusya'nın güvenlik alanındaki kaygılarını göz ardı ettiğini belirtti.

Zaharova, "Bu, Amerikalıların ve NATO'nun stratejik alanda istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir kışkırtıcı adım. Bu adım, NATO'nun askeri altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırma yönündeki yıkıcı yaklaşımıyla örtüşüyor. Bu, stratejik istikrarın baltalanmasına yol açıyor. Bu durum, doğal olarak stratejik risklerin ve nükleer tehlike seviyesinin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, NATO'nun, Moldova'yı Ukrayna'nın lojistik üssüne dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Zaharova'ya balistik füzeli saldırıyla ilgili telefon çağrısı

Basın toplantısı esnasında Zaharova'ya telefon çağrısı geldi.

Gelen çağrıyı yanıtlayan Zaharova, basın toplantısında olduğunu söyledi. Arayanın Zaharova'ya "Yujmaş fabrikasına balistik füzelerle saldırı konusunda yorum yapmamamız istendi." dediği duyuldu.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı, bu saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı bildirilmişti.

Roket ve uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren "Yujmaş" fabrikası, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunuyor.

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