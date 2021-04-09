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Dünya

Rusya: ABD gemileri, Karadeniz’deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 09.04.2021
Rusya: ABD gemileri, Karadeniz’deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmalı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, ABD'ye ait iki savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunmasını değerlendirdi.

NATO ülkelerinin Karadeniz’deki faaliyetlerinin son dönemde arttığını savunan Gruşko, "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir." dedi.

Gruşko, Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerce sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere, bunun için gerekli tüm araçları yaratan Karadeniz devletlerine ait olduğunu varsaymaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.

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