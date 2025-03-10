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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD dahil herkes Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD dahil herkesin Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istediğini belirterek, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy yönetimi temsilcilerinin barışı gerçekten isteyip istemediklerinin belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Rusya: ABD dahil herkes Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istiyor

Moskova

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir kez telefonda görüştüğünü dile getiren Peskov, bunun ikili diyaloğun başlatılması ve ikili ilişkilerdeki sorunların çözümü için yeterince yapıcı olduğunu vurguladı.

Peskov, "İkili ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik sürecin başlangıç aşamasındayız. Uzun ve zorlu bir yol bekliyor. En azından iki lider, bu konuda siyasi irade gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Moskova, ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'da yarın yapılacak müzakerelerden ne bekliyor?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bizim ne beklediğimiz önemli değil. ABD'nin burada ne beklediği önemli. ABD, Ukrayna’nın barışı arzu ettiğini görmek istediğini çeşitli düzeylerde açıklamıştı. Herhalde bunu herkes bekliyor. Zelenskiy yönetimi temsilcilerinin barışı gerçekten isteyip istemediklerinin belirlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya ile ABD arasında Suudi Arabistan’da bu hafta temasların planlanmadığı söyledi.

"İran yapıcı müzakereler istiyor"

İran'ın nükleer faaliyetleri meselesine değinen Peskov, İran'ın bu konuda karşılıklı saygıya dayalı ve yapıcı müzakerelerin yapılmasını istediğini belirterek, "Bu sorunun barışçıl şekilde çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Elbette, bu konuda gergin temaslar bekleniyor." dedi.

Peskov, İran'ın, dış politika konularında kendi yaklaşımını bağımsız şekilde belirleyebilen "egemen bir ülke olduğunu" söyledi.

"Suriye'de yaşanan şiddetten endişeliyiz"

Suriye ordusu ile devrik rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Peskov, "Suriye'de şiddet yaşanıyor. Bu bizi derinden endişelendiriyor. Birleşmiş Milletler dahil uluslararası örgütler ve çok sayıda ülke de bundan dolayı kaygılı." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’deki duruma dair istişarelerin en kısa zamanda yapılması ve şiddetin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Peskov, Lazkiye sakinlerinin bir kısmının Rus askeri üssünde saklandığı yönündeki haberleri yorumsuz bıraktı.

Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılacağını dile getiren Peskov, Rus ordusunun bu konuda gerekli adımları attığını dile getirdi.

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