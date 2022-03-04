Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıplarının 47'ye yükseldiği bildirildi.
Kiev
Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı kaydedildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinin dünkü açıklamasında, Çernigiv'de 33 kişinin cesedinin enkaz altından çıkarıldığı duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.