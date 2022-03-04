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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor. Korczowa’daki toplama merkezinden yayındayız.
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Dünya

Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıplarının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 04.03.2022
Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Kiev

Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı kaydedildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin dünkü açıklamasında, Çernigiv'de 33 kişinin cesedinin enkaz altından çıkarıldığı duyurulmuştu.

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