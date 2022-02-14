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Dünya

Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları sona ermek üzere

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülke genelindeki askeri tatbikatların bazılarının sona erdiğini ve bazılarının sona ermek üzere olduğunu bildirdi.

Ali Cura   | 14.02.2022
Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları sona ermek üzere

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Putin görüşmenin başında, Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu bölgesinde, güneyde, kuzeyde ve merkez askeri bölgesi ile Belarus'taki ortak tatbikat hakkında rapor istedi.

Şoygu da "Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları ise sona ermek üzere. Aralık ayında talimatlarınız üzerine başlatılan ve planlanan kararların ölçeği göz önüne alındığında daha yapılması gereken şeyler var." ifadesini kullandı.

Rus Pasifik Filosu'nun tatbikatı esnasında ABD donanmasına ait olduğu belirtilen bir denizaltının 12 Şubat'ta Kuril Adaları yakınında Rusya kara sularını ihlali etmesiyle ile ilgili de bilgi veren Şoygu, denizaltının Rus kara sularından çıkarıldığını, bu eylemin temelsiz ve anlaşılmaz olduğunu vurguladı.

Şoygu, denizaltının ülke sınırlarını 4 kilometreden fazla ihlal ettiğine dikkati çekti.





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