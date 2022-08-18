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Dünya

Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Burcu Yağcı   | 18.08.2022
Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Ankara

Pledge Times'ın haberine göre, Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Porvoo şehri açıklarında Finlandiya Körfezi'nde MIG-31 tipi 2 Rus savaş uçağının, ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede Hava Kuvvetlerinin operasyonel tespit uçuşu yaptığı, Sınır Muhafızlığının ön inceleme başlattığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, sınırdan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki şüpheli hava sahası ihlali, yerel saatle 09.40'ta gerçekleşti ve yaklaşık 2 dakika sürdü.

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