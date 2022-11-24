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Dünya

Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da birçok bölge karanlığa teslim oldu

Rus güçlerinin kritik enerji altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehirler ve farklı yeri yerleşim yerleri karanlığa büründü.

Davit Kachkachishvili   | 24.11.2022
Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da birçok bölge karanlığa teslim oldu

DNİPRO/DONETSK

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri, ülkedeki sivil ve kritik altyapılara yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipro, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi.

Karanlığa bürünen kent Dnipro

Rus güçlerin düzenlediği saldırılarda özelikle elektrik altyapıların hedef alınması sonucu Ukrayna'nın diğer şehirleri gibi Dnipro kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Nüfusu bir milyondan aşkın olan, Ukrayna'nın en büyük üçüncü kenti Dnipro'da sokaklar, caddeler ve evler karanlığa gömüldü.

Elektriğin beklenmedik anda kesilmesiyle şehrin merkezinde seyir halindeki belediyeye ait tramvay ve troleybüsler yolda kaldı.

Oldukça kalabalık kentin parklarında dolaşan veya evcil hayvanlarını gezdirenler ise karanlık ortamda el fenerlerini kullanıyor.

Donetsk'teki elektrik kesintileri

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde meydana gelen elektrik kesintileri dolayısıyla şehirler ve kasabalar karanlığa teslim oldu.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kramatorsk şehrin sakinleri, elektriğin kesilmesi nedeniyle evlerinden karanlık sokaklara çıkmamayı tercih ediyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Kramatorsk şehrin sakinlerinden çocuğunun karanlığa karşı mumları kullandığı görüldü.

Orta yaşlarındaki kadın Mila, AA muhabirine, savaş bölgesinde yaşadıkları için genelde sık sık elektriklerin gittiğini belirterek daha çok planlı kesintilerin uygulandığını söyledi.

Mila, Rusya'nın son saldırıları nedeniyle sadece Donetsk değil birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerin meydana geldiğini aktararak "Evde sadece iki tane mum kaldı. Elektrik kesintisi ne kadar sürer bilmiyorum ama mumlar sadece bu gece yeter." dedi.

Ayrıca Donetsk bölgesinin Dobropilliya şehrindeki elektrik kesintilerinin gece saatlerinde yaşama olumsuz etkileri AA ekibi tarafından görüntülendi.

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