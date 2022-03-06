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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus ordusu, Harkiv ve Sumi'den tahliye için iş birliği sağlanamadığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

Ali Cura   | 06.03.2022
Rus ordusu, Harkiv ve Sumi'den tahliye için iş birliği sağlanamadığını açıkladı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna askeri birliklerinin insani yardım koridorunun belirlendiği zamanda Rus birliklerinin mevzilerine ateş açtığı ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna tarafı, yabancılar da dahil olmak üzere binlerce sivil tutulduğu Harkiv ve Sumi'de çok sayıda insanın tahliyesine yönelik iş birliğini kesinlikle reddediyor." ifadesine yer verildi.

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