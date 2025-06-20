Dolar
39.68
Euro
45.69
Altın
3,368.26
ETH/USDT
2,500.00
BTC/USDT
104,406.00
BIST 100
9,170.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran tarafından İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlatılan füzeler, Hayfa'da bazı noktalara isabet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Dünya

İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşma gereği Ukrayna ve Rusya esir asker takası yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranın başında İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma kapsamında Rusya ile bir esir asker takasını daha gerçekleştirdiklerini bildirdi

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşma gereği Ukrayna ve Rusya esir asker takası yaptı

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile bir esir asker takası daha yaptıklarını belirterek, iki yıldan uzun süredir esir olan Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, "İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar takasların devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rusya ile yapılan esir takası sonucu ağır yaralı ve ağır hasta Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiği aktarıldı.

Rusya, bir grup esir askeri Ukrayna'dan aldıklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinden tedavi için Rusya'ya getirilecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12 ile 14 ve 19 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında beş aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek
Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan uyuşturucuyla mücadele paylaşımı
Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşma gereği Ukrayna ve Rusya esir asker takası yaptı

İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşma gereği Ukrayna ve Rusya esir asker takası yaptı

NYT, Çin bağlantılı grupların uzun süredir Rus şirketlerini hacklediğini iddia etti

Zelenskiy: Rusya şimdi İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor

İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı

İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı
Rusya: Donetsk'teki Novonikolayevka yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'teki Novonikolayevka yerleşim yerini ele geçirdik
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin yaralandığını bildirdi

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin yaralandığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet