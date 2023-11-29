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Dünya

Rus ordusu, Donetsk'te Artyemovskoye köyünü kontrolü altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki Artyemovskoye köyünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Ali Cura  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Rus ordusu, Donetsk'te Artyemovskoye köyünü kontrolü altına aldı

Moskova

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin taarruzlarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Donetsk yönünde 'Güney' birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle ön cephedeki durumu iyileştirdi, (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyemovskoye köyünü kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Mejevoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağını düşürdüğü aktarılan açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 544 uçak, 255 helikopter, 9 bin 301 insansız hava aracı, 442 hava savunma füze sistemi, 13 bin 687 tank ve zırhlı araç, 1187 çok namlulu roketatar, 7 bin 205 obüs ve havan topu ve 15 bin 746 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

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