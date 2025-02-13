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Dünya

Rus kamu kuruluşları ve bankaları yabancı uygulamalar üzerinden iletişim kuramayacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankalarının yabancı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarının yasaklanacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Rus kamu kuruluşları ve bankaları yabancı uygulamalar üzerinden iletişim kuramayacak

Moskova

Mişustin, başkent Moskova’da düzenlenen hükümet toplantısında konuştu.

Rusya’da cep telefonları üzerinden dolandırıcılığın azaltılmasına yönelik önlemler alınacağını belirten Mişustin, “Kamu kuruluşları, telekom operatörleri ve bankalar artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma uygulamaları kullanamayacak.” dedi.

Mişustin, böylelikle dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanlarını taklit ettiği durumları durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsanların "şüpheli aramaları" fark edebilmeleri için de bir bilgi sisteminin kurulacağını anlatan Mişustin, sistemde vatandaşların güvenini kişisel kazanç için kullananların kayıtlarının toplanacağını aktardı.

Rusya’da özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından telefon üzerinden dolandırıcılık vakalarında artış yaşanmıştı.

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