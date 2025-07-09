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Dünya

Rus hükümeti altın madenciliği ve ihracatında kontrolü artırıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, altın madenciliği ve ihracatı üzerindeki kontrolü artırmaya başladıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Rus hükümeti altın madenciliği ve ihracatında kontrolü artırıyor

Moskova

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuştu.

Altın madenciliği şirketlerinin kamusallaştırılmasına karşı olduğunu belirten Silanuov, "Bunlar sonuçta özel şirketler ancak kontrol altında tutulmaları gerekiyor." dedi.

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Söz konusu şirketlere yönelik "acil" adımlar atılmasını gerektiren bir durum olmadığına işaret eden Silanuov, "Şu anda altın madencilik operasyonları ve ihracat faaliyetleri üzerindeki kontrolü artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Başsavcılığı, 3 Temmuz’da, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle ülkenin en büyük dördüncü altın madeni üreticisi Uzhuralzoloto’un varlıklarına el konulması talebinde bulunmuştu.

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