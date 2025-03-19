Rus basını Putin-Trump telefon görüşmesiyle ilgili Ukrayna krizinin çözümünü öne çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine geniş yer veren Rus basını, iki ülkenin Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
Moskova
Geçen ay telefon görüşmesi yapan Putin ile Trump, dün yeniden telefonda görüştü.
- ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü
- Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi
- Trump, Putin ile telefon görüşmesi öncesi anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandığını duyurdu
Rus basını, ikinci kez gerçekleşen Putin-Trump telefon görüşmesini değerlendirdi.
Kommersant gazetesi, "Anlaştılar" ifadesini manşete taşıyarak, iki liderin Ukrayna'daki barışın şartları üzerinde mutabık kaldığını yazdı.
İzvestiya gazetesi ise haberinde görüşmenin 2,5 saat sürdüğünü ve Putin ile Trump'ın Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışmaları sürdürme konusunda anlaştığını öne çıkardı.
Rossiyaskaya Gazeta da, Putin-Trump görüşmesini, "Liderler, Ukrayna meselesinin çözümünün şartlarını istişare etti" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Trump’ın, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu yanıt verdiğine vurgu yapıldı.
RBK gazetesi ise "Enerji Uzlaşması" balığıyla verdiği haberde, Putin ile Trump'ın ikinci kez görüştüğüne ve mutabık kaldığı konulara dikkati çekti.
Rus yetkililer görüşmeyi olumlu karşıladı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump sayesinde dünya daha güvenli hale geldi." ifadesini kullandı.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise görüşmeyi "barışa geçiş" olarak nitelendirerek, "Bu görüşmeyi tüm dünya bekledi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik büyük adım atıldı." dedi.
Slutskiy, Trump'a Ukrayna'ya askeri desteğinin ve istihbarat bilgi akışının durdurulması şartının iletildiğine işaret etti.
Rus milletvekili Mihail Şeremet de Putin-Trump görüşmesinin "küresel güvenliğin inşasında güvene dayalı ilişkiler kurma yolunda ciddi adım" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Rusya ve ABD liderleri, tüm dünyaya sorumlu ve akıllı siyasetçinin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini gösterdi. Diyaloğun başlangıcı, Rusya ile ABD arasındaki anlaşmazlık ve güvensizlik duvarının yıkılışıdır. Siyasi felaketlerin zamanı geçiyor, dünya barış ve güven içinde olmak için uğraşıyor. Her iki ülke de biriken tüm sorunların çözümüne odaklandı. Sistematik çalışmaya ilgi görüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.