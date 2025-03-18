ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı.
Washington
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.
Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.
Kremlin açıklaması
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna ihtilafını çözme çabalarını sürdürme niyetlerini teyit ettikleri belirtildi.
Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.