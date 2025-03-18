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Dünya

AB'de geçen yıl trafik kazaları 19 bin 800 can aldı

Avrupa Birliği (AB) genelinde 2024'te meydana gelen trafik kazalarında 19 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Selen Valente Rasquinho  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
AB'de geçen yıl trafik kazaları 19 bin 800 can aldı

Brüksel

AB Komisyonunun açıkladığı 2024 yılı yol güvenliği ve kara yolunda ölümlere ilişkin verilere göre, geçen yıl AB üyesi ülkelerde yol kazalarında ölüm oranı yüzde 3 azalarak 19 bin 800 olarak kaydedildi.

Son beş yılda Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya'da yol ölümlerinde hafif düşüşler görülürken, İrlanda ve Estonya'da artış yaşandı.

Buna karşılık, Bulgaristan, Danimarka, Litvanya, Polonya ve Slovenya bu istatistiği yüzde 50 azaltma hedefine doğru ilerleme kaydetti.

İsveç ve Danimarka, sırasıyla "1 milyon kişi başına 20 ve 24 ölüm"le yol güvenliği açısından en güvenli ülkeler olmaya devam etti.

En çok etkilenen gruplar

AB'de kırsal yollar en büyük riski oluşturmaya devam ediyor ve ölümlerin yüzde 52'si bu yollarda meydana geliyor.

Bu tür kazalarda hayatını kaybedenlerde çoğunluk yüzde 77 ile erkeklerde görülüyor.

Ölümcül kazalarda araç yolcuları ölümlerin en büyük payını oluştururken, onları motosikletliler, yayalar ve bisikletliler takip ediyor.

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