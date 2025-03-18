Rusya'nın Leningrad bölgesinde savaş helikopteri düştü
Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.
Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.