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Dünya

Rus Bakan Lavrov, ABD’nin Orta Asya’da konuşlanmasının mümkün olamayacağını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Orta Asya’da asker konuşlandırma isteğine bölgedeki ülkelerin karşı olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 14.10.2021
Rus Bakan Lavrov, ABD’nin Orta Asya’da konuşlanmasının mümkün olamayacağını bildirdi

Moskova

Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde gazetecilerin ABD’nin Özbekistan’a terörle mücadele güçlerini konuşlandırma niyeti ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Rusya’nın Orta Asya’daki komşuları, müttefikleri ve stratejik ortakları ile sürekli temasta olduğunu kaydeden Lavrov, "Onlar için bu tür ziyaretler kabul edilebilir değil." ifadesini kullandı.

ABD’nin bu yöndeki niyetine yönelik bir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Lavrov, bu hususta Özbekistan yönetimine soru sorulmasını önerdi.

Lavrov, "Tekrar ediyorum, Orta Asyalı dostlarımız bize ABD veya NATO ülkelerinin bu tür girişimini istemediklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, Rusya-ABD ilişkileri çerçevesinde temasların sürdüğünü belirterek, iki ülkenin lideri arasında daha fazla temas için potansiyel programların düşünüldüğünü aktardı.

Lavrov, "Bu tür temasları geliştirmek için kesinlikle açık bir şekilde karşılıklı istek var." diye konuştu.

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