Euro
8.93
Dolar
7.50
BIST 100
1,584.87
Altın
1,734.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakar kanadı işaret ederek, "Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasının geciktirilmesi ihanettir." dedi.

Muhammet Kurşun   | 17.03.2021
Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti

Tahran

İran'da 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı ve Hicri Şemsi yılbaşı nedeniyle yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuşan Ruhani, yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle halkın haklarından mahrum kaldığını belirten Ruhani, "Sebep ne olursa olsun yaptırımları bir saat dahi geciktiren kanat, akım ya da gruplar İran halkına ihanet etmiş olur. Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasının geciktirilmesi ihanettir." ifadelerini kullandı.

İran'daki siyasi akım ve cenahların ABD tarafından uygulanan yaptırımların kalkmasını geciktirmeleri için tek nedenin 18 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğuna dikkati çeken Ruhani, şöyle devam etti:

"Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasına taş koyarlarsa bu İran tarihinde büyük bir ihanet olarak yer alacaktır. Yaptırımların kalkması yoluna taş koymaya çalışan azınlığın tövbe etmesini ümit ediyorum. Bayram arifesinde tahrip edici tavırlarını terk etmeleri beklenir. Onlar tahripkar tavırlarını terk ederse hükümet bu yaptırımların nasıl sona erdirileceğini bilir ve buna gücü yeter."

Yaptırımların kalkması için şartların her zamankinden daha müsait olduğunu savunan Ruhani, "Amerikalılar, defalarca kez maksimum baskı politikasının yenildiğini ve nükleer anlaşmaya dönmek istediklerini söyledi. Söz yeterli değildir, icraat bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ruhani ve bakanlar, İran Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yapılan açıklama esnasında yağmurun bastırması nedeniyle ıslandı. Cumhurbaşkanı'nın "Sırılsıklam olmadan konuşmayı tamamlayayım." esprisi de ülke basınında gündem oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek

Benzer haberler

AnadoluJet'in Ankara-Tahran seferleri başladı

AnadoluJet'in Ankara-Tahran seferleri başladı

Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü

ABD Güney Saha Komutanı Faller: Venezuela'da İran’ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz

ABD Güney Saha Komutanı Faller: Venezuela'da İran’ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, İran ile savaşmak istemediklerini söyledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, İran ile savaşmak istemediklerini söyledi