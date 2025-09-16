Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,688.13
ETH/USDT
4,520.00
BTC/USDT
115,847.00
BIST 100
11,078.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu.

Aynur Şeyma Asan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu

Ankara

Rubio, Fox News'e verdiği mülakatta, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ve Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Katar'a saldırısından hoşnut olmadığını belirten Rubio, bu durumun ve Doha ile yürüttükleri görüşmelerin İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rubio, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, buna yanıt veremeyeceğini dile getirerek, "Avrupalı başkentleri ve diğer ülkeleri, her şeyden önce sembolik olacak Filistin Devleti'ni tanıma adımları konusunda uyardık. Onlar, kendi yerel politikalarına yanıt veriyor. Biz, buna bir yanıt olacağı konusunda uyarıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının, Gazze'de barış anlaşmasına varmayı "zorlaştıracağını" öne süren Rubio, "Uyardığımız diğer konu da bunun, İsrail'i, tepki olarak harekete geçmeye zorlayacağıydı." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onaylamıştı.

Kirk'ün ölümünü kutlayanlar sınır dışı edilme ve vize iptaliyle karşı karşıya

Rubio, mülakatta, bazı yabancıların aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini "kutlamasına" tepki gösterdi.

Kirk'ün ölümünü kutlayan yabancıların vizelerinin iptal edilebileceği mesajını veren Rubio, "Vize, ziyaretçi olduğunuz anlamına geliyor. ABD'de ziyaretçisiniz. Olumsuz ve yıkıcı davranışlar sergileyenleri ülkemizi ziyaret etmeye davet etmiyoruz." diye konuştu.

Rubio, bu kişilerin ülkeye gelmesine izin vermemeleri ve halihazırda ABD'de olanların vizelerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan da paylaşım yapan Rubio, "Vize iptalleri geliyor. Vizeyle buraya geldiyseniz ve siyasi bir kişinin halka açık ortamda suikasta uğramasını kutluyorsanız sınır dışı edilmeye hazırlanın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyede
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Benzer haberler

Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu

Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildirdi

Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı
İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde İsrail'in Katar saldırısına kınama ve yeni planlarına karşı durulması vurgusu

İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde İsrail'in Katar saldırısına kınama ve yeni planlarına karşı durulması vurgusu
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek

Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet