Dolar
39.34
Euro
45.69
Altın
3,382.05
ETH/USDT
2,772.20
BTC/USDT
107,751.00
BIST 100
9,531.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Romanya, Rus İHA'larının sınıra yaklaşması üzerine savaş uçaklarını havalandırdı

Romanya, Ukrayna'nın güneybatısına düzenlenen saldırılar sırasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) sınıra yaklaşması nedeniyle savaş uçaklarını faaliyete geçirdi.

Lejla Biogradlija  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Romanya, Rus İHA'larının sınıra yaklaşması üzerine savaş uçaklarını havalandırdı

Ankara

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece İHA'larla Ukrayna'nın güneybatısında sivil ve liman altyapısına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İHA'ların Romanya sınırına yaklaşması üzerine iki F-16 savaş uçağının hava güvenliğini kontrol etmek amacıyla havalandığı aktarılan açıklamada, radar sisteminin izinsiz giriş tespit etmediği bildirildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının havalanmasıyla Borcea Hava Üssü'ne yakın bölgelerdeki halkın da bilgilendirildiği ifade edilirken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Karadağ, Ukraynalı askerlerin eğitimi için kendi ordu mensuplarını gönderecek

Karadağ, Ukraynalı askerlerin eğitimi için kendi ordu mensuplarını gönderecek

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Kiev'e 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi

Romanya, Rus İHA'larının sınıra yaklaşması üzerine savaş uçaklarını havalandırdı

Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü

Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü
Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız

Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız
Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var

Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet