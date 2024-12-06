Dolar
34.80
Euro
36.87
Altın
2,631.44
ETH/USDT
3,913.90
BTC/USDT
99,242.00
BIST 100
10,079.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ta düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Lejla Biogradlija  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti Fotoğraf: Mehmet Serkan Eruysal/AA

Ankara

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi
MİT'in insan kaçakçılarına yönelik operasyonu sonucunda 13 kişi tutuklandı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakaladı
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti

Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti

Fransa’da 1962'den bu yana ilk kez bir gensoruyla hükümet düştü

Gana, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere hazırlanıyor

Romanya'da genel seçimi Sosyal Demokrat Parti önde tamamladı

Romanya'da genel seçimi Sosyal Demokrat Parti önde tamamladı
Romanya'da halk genel seçim için sandık başında

Romanya'da halk genel seçim için sandık başında

Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verdi

Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet