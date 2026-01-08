Dolar
Gündem

İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Adem Koç  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Sedef Adası-Büyükada, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Çengelköy, Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Beşiktaş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

