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Dünya

Roma'da arıza sebebiyle tren seferlerinin durması günlük hayatı olumsuz etkiledi

İtalya'nın başkenti Roma ve çevresindeki demir yollarındaki teknik arıza sebebiyle banliyö ve şehirlerarası tren seferlerinin durması, hayatı olumsuz etkiledi.

Barış Seçkin  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Roma'da arıza sebebiyle tren seferlerinin durması günlük hayatı olumsuz etkiledi

Roma

Roma'nın çevresindeki demir yollarında yerel saatle 06.30'da yaşanan teknik arıza, başkentte demir yolu ulaşımını felç etti.

Arıza nedeniyle banliyö hatları ile Roma-Napoli, Roma-Milano, Roma-Torino hızlı tren seferlerinde çok sayıda gecikme ve sefer iptalleri yaşandı.

İtalya Devlet Demir Yollarından (RFI) yapılan yazılı açıklamada da "Roma Termini ve Roma Tiburtina garları arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle Roma merkezindeki demir yolu trafiği askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Roma'nın merkez tren garı Termini'de trenleri gösteren elektronik levhalarda "gecikme" uyarıları sıklıkla görülürken çok sayıda yolcunun, trenlerin durması nedeniyle mağdur olduğu gözlendi. Özellikle sabah işe gitmek isteyen ya da başka şehirlere yolculuk edenler bu durumdan olumsuz etkilendi.

Yolcular, bilet iadesi alabilmek için gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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