Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rasulayn
Rasulayn ilçesinin güneyindeki Mebruke beldesine bağlı Tel Ceneb köyünde, bombalı araçla SMO kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucunda SMO'dan 2 asker hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.