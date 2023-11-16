Dolar
28.69
Euro
31.14
Altın
1,967.32
ETH/USDT
2,039.10
BTC/USDT
37,321.00
BIST 100
7,760.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel’de “TÜBİTAK Ufuk Avrupa Proje Pazarı” açılışında konuşuyor
logo
Dünya

Rapor: Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın nükleer silahları ABD için "varoluşsal tehlike" oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Güvenlik Danışma Kurulu (ISAB), Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların, ABD ve müttefikleri için "varoluşsal tehlikeler oluşturmaya devam ettiğini" bildirdi.

Melike Pala  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Rapor: Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın nükleer silahları ABD için "varoluşsal tehlike" oluşturuyor

Ankara

ISAB, ABD Dışişleri Bakanlığına, silahların kontrolü, silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını önleme, uzay, siber güvenlik ve benzeri konuları ele alan "Çok Kutuplu Nükleer Dünyada Caydırıcılık" isimli, tavsiye niteliğinde yeni rapor sundu.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların, ABD ve müttefikleri için "varoluşsal tehlikeler arz etmeyi sürdürdüğü" belirtilen raporda, bu gelişmelere etkili şekilde yanıt vermenin ulusal öncelik olması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin, nükleer güce sahip Rusya ve Çin ile stratejik rakip olduğuna işaret edilen raporda, Rusya'nın Ukrayna savaşında "nükleer silah tehditlerini baskı aracı olarak kullandığı" ve Çin'in nükleer cephaneliğini "önemli ölçüde genişletmeye çalıştığı" kaydedildi.

Raporda, 2022 tarihli ABD Savunma Bakanlığının raporuna atıfta bulunularak, Çin'in nükleer cephaneliğinin 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığı stokuna ulaşabileceğinin öngörüldüğüne yer verildi.

Teknolojinin hızla gelişmesinin ABD müttefiklerini ileri teknoloji konusunda ABD'ye "daha az bağımlı hale getirdiğine" değinilen raporda, "Ancak müttefiklerin askeri hırsları, nükleer silah arayışını da beraberinde getirebilir. Buna ABD kati surette karşı çıkmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti
Depremlerden etkilenen küçük işletmelere hibe desteği
Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyor
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi
Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep için yerel sağanak uyarısı

Benzer haberler

Rapor: Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın nükleer silahları ABD için "varoluşsal tehlike" oluşturuyor

Rapor: Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın nükleer silahları ABD için "varoluşsal tehlike" oluşturuyor

NBA'de Bucks, Raptors'ı 128-112 yendi

Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar

ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti

ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Çin'den ABD'ye, "Tayvan'ı desteklememe" ve "Çin'in kalkınmasını engellememe" mesajı

Çin'den ABD'ye, "Tayvan'ı desteklememe" ve "Çin'in kalkınmasını engellememe" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet