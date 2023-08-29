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Dünya

Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı

Fransa'da 5 yılı geride bırakan "sarı yelekliler hareketi" protestolarında yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvuran kişilere ilişkin rapor, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik mermi kullanım doktrinine uymadığını gösterdi.

Şeyma Uzundere  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı

Ankara

Liberation gazetesinin haberine göre, acil servis doktorları 17 Kasım 2018 ile 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında başkent Paris'i de içine alan Ile-de France bölgesindeki 7 hastanenin acil servislerine başvuran vakaların 152'si plastik mermiyle yaralandı.

Rapor, plastik merminin yasalara uygun kullanılmaması nedeniyle, göstericilerin yüzde 49'unun kafasından, yüzünden ya da boynundan yaralandığını bildirdi.

O dönem plastik mermi ile yaralanıp hastanelerin acil servislerine başvuran yaralıların 5'te 1'ine cerrahi müdahalede bulunuldu.

Hasta beyanı esas alınarak yapılan çalışmada, yaralanmaların boyutları göz önüne alındığında güvenlik güçleri tarafından plastik mermi kullanım doktrininin ihlal edildiği vurgulandı.

Doktorlar, protestoların ilk 6 ayındaki yaralanmalara ilişkin hastane sonuçlarının, "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Çalışma, "The American Journal of Emergency Medicine" dergisinde yayımlandı.

Fransa'da yasalar güvenlik güçlerinin plastik mermiyi en az 10 metre mesafeden ve baş bölgesini hedef almadan kullanmasına izin veriyor.

Ülkede başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler hareketi, zamanla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına karşı tavır almıştı.

Paris'te yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekli eylemlerde, Fransa tarihine iz bırakacak büyük şiddet olayları yaşanmış ve polisle eylemciler arasındaki sert çatışmalar dünya basınında uzunca yer almıştı.

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